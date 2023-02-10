Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile basın açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu, “Adıyaman genelinde depremden dolayı maalesef 3 bin 105 vatandaşımızı kaybettik. Bunun 2 bin 195 vatandaşımızı Adıyaman merkezde kaybettik. 9 bin 716 yaralımız var. Bunların da 7 bin 385 tanesini de merkezde. Yine Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 923, Adıyaman genelinde de toplam 1939. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

“Enkaz kaldırma çalışmalarının akabinde hafriyat temizleme çalışmalarımız devam ediyor” diyen Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

“Arama kurtarma ekiplerinin işlerini bitirdikten sonra, bize teslim ettikten sonra hızlı bir süreç arkadan geliyor. 10 bine yakın arama kurtarma uzmanımız Adıyaman genelinde çalışmaktadır. Yine 10 bin tane asker ve jandarmalarımız ile çok yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Bunun yanında gönüllü çalışanların da büyük katkısı var. 600'ün üstünde iş makinesi ve 812 tane de yabancı ülkelerden gelmiş, konusunda uzman arama- kurtarma ekipleri de çalışmalarımızda oldukça hızlı bir şekilde yardımcı olmaktalar.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın aktardığına göre, merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde şu ana kadar 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 879 kişi de yaralandı.