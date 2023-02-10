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Adıyaman’da bir depremzede intihar girişiminde bulunuyor

Adıyaman Valiliği’nin karşısında enkaz kaldırma çalışmaları için kurulan bir vince tırmanan depremzede, intihar girişiminde bulunuyor.
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kürdistan Adıyaman depremzede intihar girişimi

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremden en fazla etkilenen ve en fazla can kaybının olduğu kentlerden biri Adıyaman oldu.

Adıyaman Valiliği’nin karşısında enkaz kaldırma çalışmaları için kurulan bir vince tırmanan depremzede, intihar girişiminde bulunuyor.

Elinde bıçak olduğu da görülen depremzedenin “Neredeydiniz? Devlet neredeydi? Yalvardım ben…” diye bağırdığı duyuldu.

Depremzedenin tırmandığı vincin çevresi aynı zamanda arama-kurtarma ekiplerinin toplanma alanı. Depremzede, ikna edilmeye çalışılıyor.

6 Şubat'ta Maraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem meydana geldi, açıklanan son resmi verilere göre 18 bin 342 kişi yaşamını yitirdi, 74 bin 242 kişi yaralandı.

Maraş'ın yanı sıra Antep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem özellikle Maraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.

Depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor. Sağ kalan depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediyor.

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