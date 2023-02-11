Politika

Arnavutluk Maraş depremleri nedeniyle ulusal yas ilan etti

Merkez üssü Maraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Pazartesi günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.
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dünya Arnavutluk Maraş depremleri ulusal yas

HABER MRKEZİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Maraş merkezli depremlerde yaşanan kayıplar için 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti.

Başbakan Edi Rama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir.

Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz."

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

Maraş merkezli depremlerin ardından Arnavutluk hükümeti, deprem bölgesine 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

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