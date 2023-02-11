Politika

OHAL kapsamında yargı tedbirlerine dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.
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türkiye OHAL Kararname Deprem Yargı

HABER MERKEZİ

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Ayrıca kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

Maraş merkezli depremler sonrası OHAL ilan edilmişti.

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