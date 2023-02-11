OHAL kapsamında yargı tedbirlerine dair kararname yayımlandı

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Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Ayrıca kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

Maraş merkezli depremler sonrası OHAL ilan edilmişti.