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Angelina Jolie'den deprem paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Maraş merkezli depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye’ye destek mesajı verdi.
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Angelina Jolie
Angelina Jolie
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HABER MERKEZİ

Ünlü yıldız Angelina Jolie, Türkiye, Rojava ve Suriye'de yıkım etkisi yaratan depreme ilişkin sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Jolie, Instagram hesabından depremin yıkıcılığı gözler önüne seren görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

'“Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte… Şu anda birçok ailenin çektiği tasavvur edilemez acıyı kavramak zor… Bunu bana Kuzey Batı Suriye’den bir arkadaşım gönderdi. @the_whitehelmets’i ve @tphilanthropy’yi desteklemeyi seçtim. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler.”

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