WHO Genel Direktörü depremden etkilenen Halep’te

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maraş merkezli depremler nedeniyle 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Suriye'nin Halep ilinde incelemelerde bulundu.

SANA'nın aktardığına göre, WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, Halep il merkezine ziyarette bulundu.

Ziyaretini, "Ülke genelindeki insanlara yardım etmek amacıyla Halep'e, Suriye'ye ulaştım" sözleriyle duyuran Ghebreyesus, "Hayatta kalanların karşı karşıya olduğu dondurucu hava, barınak, yiyecek, su, ısı ve tıbbi bakım sorunu gibi koşulları görmek beni üzüyor" ifadelerini kullandı.

Arrived in Aleppo, #Syria, with additional health supplies to help people across the country.



I’m heartbroken to see the conditions survivors are facing - freezing weather and extremely limited access to shelter, food, water, heat and medical care. pic.twitter.com/2xZ97Azs7i