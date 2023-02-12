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WHO Genel Direktörü depremden etkilenen Halep’te

Suriye'nin Halep ilinde incelemelerde bulunan WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, "Hayatta kalanların karşı karşıya olduğu koşulları görmek beni üzüyor" ifadelerini kullandı.
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WHO Genel Direktörü Ghebreyesus Halep'te incelemelerde bulundu (Foto: AFP)
WHO Genel Direktörü Ghebreyesus Halep'te incelemelerde bulundu (Foto: AFP)
suriye Tedros Adhanom Ghebreyesus who Halep

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maraş merkezli depremler nedeniyle 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Suriye'nin Halep ilinde incelemelerde bulundu.

SANA'nın aktardığına göre, WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, Halep il merkezine ziyarette bulundu.

Ziyaretini, "Ülke genelindeki insanlara yardım etmek amacıyla Halep'e, Suriye'ye ulaştım" sözleriyle duyuran Ghebreyesus, "Hayatta kalanların karşı karşıya olduğu dondurucu hava, barınak, yiyecek, su, ısı ve tıbbi bakım sorunu gibi koşulları görmek beni üzüyor" ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illeri ile Rojava’nın Afrin kenti ve Cindires beldesinde büyük yıkımlar meydana geldi.

Barzani Yardım Vakfı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bölgeye acil yardım ulaştırdı.

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