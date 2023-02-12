Adıyaman'da depremde yıkılan binaların müteahhitleri kaçarken yakalandı
HABER MERKEZİ
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Maraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.
Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar 20 bin TL para çıktığı öğrenildi.