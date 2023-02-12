Adıyaman'da depremde yıkılan binaların müteahhitleri kaçarken yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhitleri olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.