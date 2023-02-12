Messi’den depremzedeler için destek çağrısı

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PSG’nin Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Messi, sosyal medya üzerinden, UNICEF'in internet sitesindeki ilgili sayfanın linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli" ifadelerini kullandı.