Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo öldü

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için dünyanın dört bir yanından yardıma gelen ekiplerin çalışmaları değişik illerde sürüyor.

Meksika'dan gelen ekibin eğitimli arama kurtarma köpeği Proteo, çalışmalar sırasında hayatını kaybetti. Proteo‘nun nasıl öldüğü açıklanmadı.

Meksika Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Yol arkadaşımız Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika ekibinin bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz.”

2017'de başkent Meksiko ve çevresini etkileyen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde önemli görev üstlenen Meksika arama kurtarma köpeği ekibinden 16 köpek de Türkiye'ye gönderilmişti.

Meksika ekibinde 140'tan fazla arama kurtarma görevlisi yer alıyor.