WHO açıkladı: Rojava ve Suriye’deki depremde 8 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybetti

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Maraş’ın ilçelerinden Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler 10 kentin yanı sıra Rojava ile Suriye’de yıkıcı etkiler yarattı.

WHO Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Brennan, Maraş merkezli depremlerin Rojava ve Suriye’deki etkisiyle ilgili açıklamasında, yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Brennan, “Kesin rakamı söylemek zor, rakam her geçen gün artıyor” diyerek, şunları ifade etti:

“Ancak bugün itibarı ile bildiklerimize göre, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500 kişi yaralandı, Suriye'nin kuzeybatısında ise yaklaşık 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 500 kişi de yaralandı.”

“ESAD, DEPREMDEN ETKİLENEN MUHALİF BÖLGELERE SINIRLARI AÇMAYI DÜŞÜNMEYE İSTEKLİ”

Öte yandan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Esad'ın Suriye'nin kuzeybatısındaki muhalif güçlerin elinde bulunan depremzedelere yardım ulaştırılması için sınır kapılarını açmayı değerlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Bu öğleden sonra Devlet Başkanı Esad ile görüştüm ve kendisi bu acil durum için sınır ötesi erişim noktalarını değerlendirmeye açık olduğunu belirtti" dedi.

Bu arada Birleşmiş Milletler, hükümet kontrolündeki bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yapılan deprem yardımlarının, Heyet Tahrir el-Şam örgütü ile yaşanan "onay sorunları" nedeniyle geciktiğini aktardı.