Çavuşoğlu: YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değil

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK'nın, YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değil. Ayrıca yoğun bir şekilde Suriye'den Türkiye'ye mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bakanlıkta bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında ortaya atılan ‘Suriyeliler açılan sınır kapılarından akın akın Türkiye’ye mülteci geliyor’ iddialarını yanıtlayan Çavuşoğlu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yurt dışından yapılan personel ve maddi yardımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, depremin hemen ardından Libya Başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un da kendisini arayarak, her türlü desteğe hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya 7 Şubat günü 25 kişilik arama kurtarma personelini, 59 kişilik sağlık personelini hemen ülkemize gönderdiler. Akabinde 12 sağlık personeli ülkemize geldi. Hatay’da bir mobil hastane kurdular. Biraz sonra Necla kardeşim Hatay'a giderek Libya ekibini sahada ziyaret edecek. Tıbbi cihazlar gönderildi. Dünyanın her yerinden destekler gelmeye devam ediyor. 61 mevkidaşım telefonla aradı, bir o kadar sayıda mevkidaşım da mesajları ile taziyelerini iletti. 99 ülke, 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık, 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada, 747 ilave personel de yolda. 7 ülkeden daha arama kurtarma ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Çalışmalarımızı çadır ve konteyner teminine yoğunlaştırdık, Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları bizzat yönetiyor. Çadırların ülkemize taşınması konusunda THY sağ olsun kargo uçaklarını tahsis etti. Bazı ülkelerden de ilave kargo uçağı geliyor. Azerbaycan elindeki uçakları seferber etti, Katar, BAE, Rusya’dan da bir kargo uçağının tahsis edildiğini görüyoruz. 23 bin 878 çadır ülkemize ulaştı, 43 bin 482 çadırın sevkiyatı şu an sürüyor, gün içinde 9 bin çadır daha ülkemize yurt dışından ulaşmış olacak. Yabancı ülke ve kuruluşlar toplamda 96 bin 561 çadır taahhüdünde bulundu."

"PKK’NIN, YPG’NİN KONTROL ETTİĞİ YERLERDE KAPI AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depremden sonra sınır kapılarının açıldığı iddialarını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde enerjimizi sosyal medyada ve değişik platformlarda dolaştırılan dezenformasyona harcadığımız için çok üzgünüz. Elbette muhalefet veya hükumete karşı olanlar olabilir. Eleştirebilirler de o da doğaldır. Ama halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak herhalde iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu sorular tamamen depremle ilgilidir. Türkiye'de deprem oldu, Suriye’yi de etkiledi. Uluslararası toplum Türkiye’ye güçlü bir şekilde destek veriyor, teşekkür ediyoruz. Bunların bir kısmı Suriye ve Suriye halkına da destek vermek istiyor bunun için de teşekkür ediyoruz. Çünkü oradaki depremden etkilenenler de can. Bu yardımların bazıları havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. BM insani yardımları yıllardır Cilvegözü, Bab el-Hava geçişinden geçiriyor. Bu gümrük kapısının diğer tarafında yol ve köprülerde hasar olmuştu ve bunlar şu anda tamir ediliyor. Her geçen gün BM insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor. Kilis’te şu an bizim kontrolümüzde olan sınır kapısı var. Bu kapılardan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK’nın, YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değil. Ayrıca yoğun bir şekilde Türkiye’ye Suriye’den mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"GİTSİNLER ORADAN ALSINLAR SURİYELİLERİ KENDİ ÜLKELERİNE GÖTÜRSÜNLER"

Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun ‘Mültecileri Türkiye’de tutmalıyız’ açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Belçika Başbakanından açıklama gelebilir. Eğer Belçika ya da Avrupa ülkeleri Suriye’deki ya da bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa yardımcı olabiliriz. Doğrudan zaten insani yardımların bir kısmı doğrudan uçuşlarla o bölgeye gerçekleşiyor. Nasıl bizim uçaklarımız hem THY hem de özel şirketlerimiz de deprem bölgelerine gidiyorlar, yardım götürüyorlar ya da oraya gitmek isteyen gönüllüleri götürüyorsa, Suriye’ye gitmek isteyen uçaklara da hava sahamızı açarız. Gitsinler oradan alsınlar Suriyelileri kendi ülkelerine götürsünler. O onları bağlar" diye konuştu.