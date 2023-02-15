‘Adıyaman'da 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerekiyor’

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nde Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ettirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Buna göre de Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485'tir. Ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlenmiştir. Ağır hasarlı tehlike arz eden binalarda kontrollü şekilde yıkma işlemine de başladık. Bir taraftan da savcılık ve teknik ekip de binalardan numune alarak süreci devam ettiriyorlar. Yani yıkılması ve enkazın kaldırılması onaylanmış binalarla ilgili enkaz kaldırma çalışmalarına yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediliyor. 139 binanın enkaz kaldırmak üzere de işlemlerini tamamladık ve özellikle Karayolları Genel Müdürlüğümüz ekipleri de buradaki enkazı kaldırarak şehir dışındaki döküm alanına transfer etmekteler" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesine dışardan 1100 sağlık personeli geldiğini, hizmetin tam teşekküllü bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, 292 ambulansla 2 bin 400 sağlık personelinin sahada görev yaptığını söyledi.

950 yaralı vatandaşın da hava ambulanslarıyla İstanbul, Ankara ve çevredeki daha teşekküllü hastanelere kaldırıldığını ve bu sayede hastane kapasitesinin artırılarak acil müdahalelerin daha hızlı hale getirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Adıyaman'da çadır ve konteyner kurulum çalışmalarımız da bir taraftan yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 28 bin 736 çadır kurarak 114 bin 944 vatandaşımıza barınma kapasitesi sunduk. Çadır kentlerimizi kurduk. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza ayrıca çadır vererek artık çadır kapasitemizi ve ihtiyacını da gidermiş bulunuyoruz. Köylerde çadırla ilgili münferit talepler geliyor. Onları da bir taraftan karşılıyoruz ama şu an için çadırla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Gelecek çadırlarla köylerdeki ihtiyaçlarımıza yönelik ve hayvan çadırları konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle mahalle muhtarlarımız bu süreçte hem kendileri de birer depremzede olmalarına rağmen üstün bir gayret gösterdiler. Ayrıca çadır kurulumumuzda Jandarma Genel Komutanlığımızın ekipleri de hakikaten çok üstün bir gayret gösterdiler ve kısa zamanda bu kadar çadırı kurarak milletimizin ve depremzedelerin hizmetine sundular" diye konuştu.