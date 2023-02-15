WHO: Türkiye’deki yerel otoriterle de çalışacağız

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WHO'da gerçekleşen haftalık basın toplantısında, küresel sağlık sorunları ile Maraş merkezli depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı.

WHO olarak ilk önceliklerinin depremde ağır yaralananların hayatta kalmasını sağlamak olduğunu belirten Holden, ancak tek odak noktalarının bu olmadığını söyledi.

Holden, "Türkiye'deki yerel otoriteler, ortaklarımız ve sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışacağız" dedi.

Holden, hizmetlerin devam etmesi ve gelecekte sağlık sisteminin aksamaması için de Türk otoriteriyle çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise burada yaptığı konuşmada, geçen hafta yıkıcı depremlerin etkilediği Suriye'yi ziyaret ettiğini ve burada depremden etkilenenlerin tarif edemez acılar yaşadığını ifade etti.

Bölgede görev yapan WHO personelleri ile bir araya geldiğini ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldığını söyleyen Ghebreyesus, WHO olarak bölgede ihtiyacı olanlara sağlık desteği vermeye devam ettiklerini bildirdi.