Antarktika'da Florida büyüklüğündeki 'Kıyamet Günü Buzulu' eriyor

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Antarktika'nın 'Kıyamet Günü Buzulu' lakaplı devasa Thwaites Buzulu'nu inceleyen bilim insanları, ılık suyun buzulun zayıf noktalarına sızarak buzulun erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açtığını söyledi.

Yaklaşık olarak ABD'nin Florida eyaleti büyüklüğünde olan buzulun erimesi, dünya genelinde deniz seviyesinin yarım metreden fazla yükselmesine neden olabilir ve komşu buzulların dengesini bozarak 3 metrelik bir yükselmeyi beraberinde getirebilir.

Antarktika'nın şimdiye kadarki en büyük saha araştırma kampanyası olan Uluslararası Thwaites Buzul İşbirliği kapsamında, ABD'li ve İngiliz 13 bilim insanından oluşan bir ekip, 2019'un sonlarında ve 2020'nin başlarında buzulda yaklaşık 6 hafta geçirdi.

Icefin adındaki sualtı robotu, sensörler kullanarak, buzulun kaydığı ve okyanusla ilk buluştuğu yer olan topraklama hattını izledi.

Bulguları Nature dergisinde yayınlanan ve baş yazarlığını Cornell Üniversitesi'nden bilim insanı Britney Schmidt'in yaptığı iki makaleden birinde araştırmacılar, ılık suyun yarıklara ve teras olarak bilinen diğer açıklıklara doğru ilerlediğini ve yılda 30 metre ya da daha fazla erimeye neden olduğunu tespit etti.

'BU HEPİMİZİN ENDİŞELENMESİ GEREKEN BİR DURUM'

Schmidt, "Ilık su buzulun en zayıf kısımlarına giriyor ve durumu daha da kötüleştiriyor. Bu hepimizin çok endişelenmesi gereken bir durum" dedi.

Öte yandan diğer makalenin bulguları, buzulun taban çizgisi yakınında yılda yaklaşık 5 metre erime tespit etti ve bu, daha önceki incelme modellerinin öngördüğünden daha az.

Fakat Schmidt, erimenin hala ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyleyerek, "Eğer daha az erime gözlemlersek, bu kaydığı gerçeğini değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, daha önce buzun davranışını göstermek için uydu görüntülerine başvuruyordu, ancak bu da ayrıntılı bilgi edinmeyi zorlaştırıyordu.

Schmidt, ilk kez bir ekibin büyük bir buzulun topraklama hattına gittiğini ve 'aksiyonun başladığı' yere dair fikir edindiklerini belirtti.

Geçen hafta buzuldan dönen Ulusal Bilim Vakfı Thwaites program direktörü Paul Cutler, ılık suyun yarıklara girmesinden sonra, kırılmanın 'bu buz sahanlığının toplu halde ölümünü hızlandırdığını' söyledi.

Cutler, "Nihai ayrılma parçalanma şeklinde olabilir" diye konuştu.

'BUNDAN YÜZYIL SONRA DA ÖNEMLİ BİR SORUN OLMAYA DEVAM EDECEK'

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden Ted Scambos ise, sonuçların Thwaites'in nasıl eridiğinin anlaşılmasına katkıda bulunduğunu dile getirerek "Ne yazık ki bu, bundan yüzyıl sonra da önemli bir sorun olmaya devam edecek. Fakat bu da durumu daha iyi anlamamız, deniz seviyesinin yükselme hızını yavaşlatmak için harekete geçmemiz için bize biraz zaman kazandırıyor" değerlendirmesini yaptı.