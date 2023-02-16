ABD: El Kaide’nin yeni lideri İran’da

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Şarku’l Avsat’ın DPA’dan aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazetecilerin konuyla ilgili bir sorusuna, “Seyfu’l Adil’in İran’daki varlığıyla ilgili değerlendirmemiz BM’ninkiyle örtüşüyor. El Kaide’ye güvenli sığınak sunması, İran’ın terörizme verdiği geniş kapsamlı desteğin, Ortadoğu ve ötesindeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin bir başka örneğidir” yanıtı verdi.

BM uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Seyfu’l Adil’in El Kaide’nin ‘fiili lideri’ olduğu ve İran’da bulunduğu belirtildi.

Rapora göre, El Kaide’nin Eymen ez-Zevahiri’nin Kabil’deki ölümünü kabul etmeme konusundaki hassasiyeti ve Seyfu’l Adil’in İran’da bulunması nedeniyle liderliği ilan edilemiyor.

ABD’de meydana gelen 11 Eylül saldırılarının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü El Kaide, Eymen ez-Zevahiri’nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Afganistan’da ABD hava saldırısında öldürülmesinden bu yana resmen lidersiz.

Zevahiri, Usame bin Ladin’in Pakistan’daki sığınağında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından 2011 yılında örgütün liderliğini devralmıştı.

Albay rütbeli eski bir subay olan Seyfu’l Adil, 1998’de Tanzanya ve Kenya’daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranıyordu.

ABD hükümeti, yakalanmasını sağlayacak bilgiler için Seyfu’l Adil’in başına 10 milyon dolar ödül koydu.