Münih Güvenlik Konferansı başlıyor: İşte gündemdeki konular

HABER MERKEZİ

19 Şubat Pazar gününe kadar sürecek ve bu yıl 59'uncu kez yapılan Münih Güvenlik Konferansı (MSC), küresel dış ve güvenlik politikası sorunlarının tartışılması için "Davos Zirvesi" adlı buluşmanın yanında uluslararası alanda en önemli platform olarak biliniyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı ve 24 Şubat'ta birinci yılını dolduracak savaşın yanı sıra küresel iklim sorunu ve İran ile Suriye’deki gelişmelerin odakta yer alacağı konferansta küresel ekonomide yaşanan sorunların da masaya yatırılması bekleniyor.

MSC, 40’tan fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 90’dan fazla ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarını, 500’e yakın bürokrat, güvenlik uzmanı, uluslararası örgüt temsilcisi ve araştırmacıyı bir araya getirecek.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte çoğunluğu Kongre üyelerinden oluşan bir ABD heyeti Münih’teki en kalabalık delegasyon olarak yer alacak.

Blinken, Münih Güvenlik Konferansı sonrası Almanya’dan Türkiye'ye geçecek. Geçen yıl Rusya’nın saldırısı başlamadan birkaç gün önce düzenlenen konferansta, Kamala Harris Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda sonuçlarına katlanmaları gerekeceği uyarısında bulunmuştu.

RUSYA VE İRAN DAVET EDİLMEDİ

Ev sahibi Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz’un yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda konferansa katılımı beklenen diğer siyasetçilerden bazıları.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de konferansa katılacak isimler arasında yer alıyor.

Ukrayna'dan üst düzey bir heyetin de Münih’e gelmesi beklenirken, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen konferansa Rusya’dan yetkililerin davet edilmediğini bildirdi.

Heusgen, "Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin'e ve hükümetinin propagandasına konferansta yer verilmeyeceğini" söylerken, Rusya’dan çok sayıda tanınmış muhalif ismin davet edildiğini bildirdi.

İran’dan da hükümeti temsilen kimsenin davet edilmediğini açıklayan Heusgen, Çin’den ise Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin konferansa katılacağını kaydetti.