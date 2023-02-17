Başbakan’dan Fransız şirketlerine Kürdistan Bölgesi’nde daha fazla yatırım çağrısı

PARİS (K24)

Fransa’nın başkenti Paris’te temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Sanayi Odası’nın (MEDEF) merkezine çeşitli alanlarla faaliyet gösteren Fransız şirketlerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Başbakan, bankacılık, enerji, tarım, sanayi gibi çeşitli alanlarla faaliyet gösteren Fransız şirketlerin temsilcilerine Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik durumu, yatırım imkanları ve 9’uncu hükümet kabinesinin reformlarıyla ilgili bilgi verdi.

Fransız şirketlerin temsilcilerine Kürdistan Bölgesi’nde daha fazla yatırım çağrısında bulunan Başbakan, hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Görüşmenin sonunda katılımcılar Başbakan’a önerilerini sunarken, Başbakan da gelen sorulara yanıt verdi.

Başbakan Mesrur Barzani dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından Başbakan, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birer görüşme gerçekleştirmişti.