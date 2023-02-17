Genel

Depremzede Zehra Aktaş nişanlısıyla Kütahya'da evlendi

Depremin ardından Maraş'tan nişanlısı polis memuru Halil Aygördü'nün yaşadığı Kütahya'ya gelen Zehra Aktaş, Kütahya Belediyesinin organizasyonla dünyaevine girdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Zehra Aktaş evlilik depremzede nikah

HABER MERKEZİ

Maraş'tan nişanlısı Halil Aygördü'nün polis olarak görev yaptığı Kütahya'ya gelen depremzede Zehra Aktaş ve ailesi, bir otele yerleştirildi.

Kütahya Belediyesi, evlilik hazırlıklarının depremle ertelendiğini öğrendiği gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Belediyece düzenlenen törende çiftin nikahını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık kıyarken, şahitliklerini Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hamit İlker Çakmak ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç yaptı.

Başkan Işık, burada yaptığı konuşmada, çiftin nikah hazırlığında olduğunu duyunca hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Yaşanan acıyı bir nebze de olsa dindirmek adına organizasyonu hazırladıklarını belirten Işık, "Yaşadığımız üzüntülerimizi, acılarımızı yok etmek mümkün değil ama bir yandan da bu tür güzel olaylarda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Vekili Güney de çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv