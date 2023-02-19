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Türkiye'den Suriye’ye 1772 cenaze gönderildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybeden bin 772 mültecinin cenazesinin Suriye'ye gönderildiğini açıkladı.
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ortadoğu Deprem mülteci Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Türkiye’de çok sayıda mültecinin hayatını kaybettiğini belirtti. 

Gözlemevi’ne göre, şimdiye kadar bin 772 mültecinin cenazesi sınır kapıları üzerinden Suriye'ye teslim edildi.  

SOHR ayrıca, deprem nedeniyle Rojava ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 396 kişiye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan SOHR, Rojava ve Suriye’de yüzlerce cesedin halen enkaz altında beklediğini ve arama-kurtarma ekiplerinin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

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