Politika

Sinem Bedirxan Başkan Barzani’ye 100 yıllık Kürdistan bayrağı hediye etti

Celadet Bedircan’ın kızı Sinem Bedirxan, Başkan Barzani’ye 100 yılık Kürdistan Bayrağı hediye ederek, “Bu bayrağı koruyacak tek kişi Başkan Barzani’dir” dedi.
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kürdistan Sinem Bedirxan Başkan Barzani 100 yıllık Küdistan bayrağı hediye

ERBİL (K24)

Celadet Bedircan’ın kızı Sinem Bedirxan, Başkan Mesud Barzani’ye Bedirxan alesinin koruduğu 100 yılık Kürdistan bayrağı hediye etti.

Sinem Bedirxan, “Benden sonra bu tarihin ve anıların yok olmasını istemiyorum. Bu bayrağı koruyacak tek kişi Başkan Barzani’dir bundan dolayı kendisine hediye ettim” ifadelerini kulandı.

Sinem Bedirxan ilerleyen yaşına rağmen Bedirxan ailesinin anılarını ve sahip olduğu tarihi eserleri koruyor.

Söz konusu bayrak Celadet Bedirxan’ın babası Emin Bedirxan’dan ailesine kalmış.

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