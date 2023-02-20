Sinem Bedirxan Başkan Barzani’ye 100 yıllık Kürdistan bayrağı hediye etti

ERBİL (K24)

Celadet Bedircan’ın kızı Sinem Bedirxan, Başkan Mesud Barzani’ye Bedirxan alesinin koruduğu 100 yılık Kürdistan bayrağı hediye etti.

Sinem Bedirxan, “Benden sonra bu tarihin ve anıların yok olmasını istemiyorum. Bu bayrağı koruyacak tek kişi Başkan Barzani’dir bundan dolayı kendisine hediye ettim” ifadelerini kulandı.

Sinem Bedirxan ilerleyen yaşına rağmen Bedirxan ailesinin anılarını ve sahip olduğu tarihi eserleri koruyor.

Söz konusu bayrak Celadet Bedirxan’ın babası Emin Bedirxan’dan ailesine kalmış.