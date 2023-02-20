AB’nin Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için düzenleyeceği bağışçılar konferansının tarihi belli oldu

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak bağışçılar konferansının tarihini 16 Mart olarak açıkladı.