AB’nin Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için düzenleyeceği bağışçılar konferansının tarihi belli oldu
HABER MERKEZİ
AB dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının girişinde, Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulundu.
Ülkesinin AB dönem başkanlığı süresince "yıkıcı depremle ilgili elinden geleni yapmak istediğini" belirten Billström, daha önce gelecek ayın başında yapılacağı duyurulan bağışçılar konferansının, 16 Mart'ta düzenleneceğini duyurdu.
Tobias Billström, konferansın AB Komisyonu ile birlikte düzenleneceğini ve depremin korkunç sonuçlarını mümkün olduğunca hafifletmenin amaçlandığını söyledi.