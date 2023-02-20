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AB’nin Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için düzenleyeceği bağışçılar konferansının tarihi belli oldu

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak bağışçılar konferansının tarihini 16 Mart olarak açıkladı.
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HABER MERKEZİ

AB dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının girişinde, Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkesinin AB dönem başkanlığı süresince "yıkıcı depremle ilgili elinden geleni yapmak istediğini" belirten Billström, daha önce gelecek ayın başında yapılacağı duyurulan bağışçılar konferansının, 16 Mart'ta düzenleneceğini duyurdu.

Tobias Billström, konferansın AB Komisyonu ile birlikte düzenleneceğini ve depremin korkunç sonuçlarını mümkün olduğunca hafifletmenin amaçlandığını söyledi.

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