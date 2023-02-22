Eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den ihraç edildi

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Twitter hesabından yapılan açıklamada, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın partiden ihraç edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Okuyan, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini, "Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine İYİ Partili isimler de görüşmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener’in ‘bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını’ iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, ‘Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu’ da iddia etmişti.

Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen ‘Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğunu’ öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamıştı.