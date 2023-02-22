Politika

Eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den ihraç edildi

Elinde Akşener'le ilgili gizli dosya olduğunu iddia eden ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi İYİ Partililer tarafından tepki gören Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği açıklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan İYİ Parti İhraç

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Twitter hesabından yapılan açıklamada, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın partiden ihraç edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Okuyan, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini, "Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine İYİ Partili isimler de görüşmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.  

Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener’in ‘bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını’ iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, ‘Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu’ da iddia etmişti.

Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen ‘Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğunu’ öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv