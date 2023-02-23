Hükümet Sözcüsü: Kürdistan Bölgesi’nin konumu günden güne güçleniyor

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, düzenlediği basın toplantısında Kürdistan Bölgesi’nin konumu, Başbakan Mesrur Barzani’nin Fransa ziyareti ve Erbil-Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’nin konumu günden güne güçleniyor” diyen Caotyar Adil, “Bölge ülkeleri birçok konuda Kürdistan Bölgesi’nin deneyimine destek olmak istiyor. Kürdistan Bölgesi ile bölge ülkeleri arasında karşılıklı iyi anlayış var. Bu, Kürdistan Bölgesi için önemli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Fransa ziyaretine değinen Adil, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasında güçlü ilişkilerin olduğunu belirterek, “Başbakan, Fransa ziyaretinde üst düzey yetkililerle önemli görüşmeler gerçekleştirdi” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat temaslarını da değerlendiren Hükümet Sözcüsü Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gerçek ortaklık temelinde anlaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sağlanacak bir anlaşmanın tüm Irak halklarının yararına olacağını belirten Cotyar Adil, “Biz çözümün ancak anayasa ve federalizm temelinde olabileceği konusunda kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında, sorunların çözümünde bazı noktalarda ortak bir anlayış olduğunu ifade eden Adil, “Kuşkusuz ihtilaflı konular da var ancak bu konuların da çözümü konusunda bir farkındalık oluşmuş durumda” şeklinde konuştu.