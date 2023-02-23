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Mardin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlan okul servisinde 13’ü öğrenci 14 kişi yaralandı.
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kürdistan Mardin Ömerli okul servisi kaza

HABER MERKEZİ

Kaza, akşam saatlerinde Mardi’nin Ömerli ilçesine bağlı kırsal Çınaraltı ve Dereyanı mahalleleri arasında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen minibüs, takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 13’ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Yaralılar Baran Ö., Akın Ö., Muhammed Ö., Muhammed B., Gizem D., Harun Ö., Seda A., İrfan K., Ramazan E., Berat G., Hamza Ö., Elif O., Beytullah D. ve Hasan Y. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: AA)

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