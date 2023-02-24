Akşener: Aldığımız duyuma göre seçim 14 Mayıs'ta yapılacak

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de yayımlanan “Çalar Saat” adlı programında canlı yayında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin en geç 18 Haziran'da yapılması gerektiğini söyleyen Akşener, “18 Haziran’da kesinlikle bu seçim olacaktır, olmalıdır. Son aldığımız duyum, 14 Mayıs’ta seçim kararını Sayın Erdoğan’ın aldığına dair. '14 Mayıs’a yetiştireceğiz' deniliyorsa, yetiştirilir. Ama bu kararı Sayın Erdoğan almak zorunda” dedi.

“AFET KADERDİR AMA FELAKET BEŞTEPE’DENDİR”

“Bir afet kaderdir ama afetin felakete dönmesi ihmaldir, yanlışlıktır, beceriksizliktir, liyakatsizliktir” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu coğrafyanın bir afet kaderiyle karşı karşıya olduğunu bütün bilim insanları söyledi. 1999’da Gölcük’ten başlayarak sonrasında Düzce’ye doğru giden bir aks vardı. O depremde Avcılar da hasar gördü. 2022’de bizi yönetenler iş başına geldiler. 21 yılı doldurdular, iş başındalar. 2017’de ‘bürokrasi’ dedikleri illetten kurtulmak için yeni bir sisteme geçildi. Bütün yanlışların arka planında beceriksizlik ve liyakatsizliğin yanı sıra yukardan talimat gelmeyince kimsenin kıpırdamadığı bir sistem. Bir afet kaderdir ama felaket Beştepe’dendir. Umarım buradan bir ders çıkarılır ve liyakatsizliğin önlenmesi için adımlar atılır.”

“HİÇBİRİ DEPREM BÖLGELERİNDE GÖREV YAPMAMAKTADIR”

Akşener, “Ben Sayın Erdoğan’ın yerinde olsaydım sabah 08.00’i geçmemek kaydıyla bütün siyasi partilerin genel başkanlarını arayıp ya da arattırıp ne yapabiliriz konuşurdum” diyerek, şunu ekledi:

“Sivil Savunma Kanunu 2009’da kaldırıldı. AFAD’a verilen görevler acayip yüksek ama yapılan bir şey yok. Marmara Depremi'nin ikinci gününde kilometre başına düşen Mehmetçik 0,69 olurken, 6 Şubat Depremi'nden 2 gün sonra bu rakam 0,03 oldu. Mevcut envanterinde bulunan birçok malzemenin başta Suriye olmak üzere farklı ülkelere gönderildiği iddia ediliyor. AFAD depo kayıtlarında bulunan 19 bin 858 seyyar tuvalet, kadınlar benden en çok bunu istedi. 7 gün gittim ben üst üste. Yok, bitmiş, göndermişler. Özgeçmişlerine ulaşılan 65 AFAD il müdürünün sadece 15'i arama kurtarma hizmetlerini doğrudan ilgilendiren yer bilimleri, inşaat ve sağlık bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmuş. Bunların da hiçbiri deprem bölgelerinde görev yapmamaktadır.”