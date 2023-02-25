Irak Kültür Bakanı: Dünyada Kürdistan Bölgesi’nden daha güzel bir yer var mı?

BAĞDAT (K24)

Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekkak, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle turizm, kültür ve arkeoloji alanlarında dünyada Kürdistan Bölgesi’nden daha güzel bir yer olmadığını söyledi.

Bağdat’ta düzenlenen 6’ncı Irak Turizm Buluşması’nda Kürdistan Bölgesi doğasıyla ilgili bir sergiye katılan Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekkak, K24 muhabirine konuştu.

Fekkak, “Dünyada Kürdistan bölgesinden daha güzel bir yer var mı? Bu fotoğraflarda, Kürdistan Bölgesi’nin güzelliği sadece turizm açısından değil, aynı zamanda psikolojik, insani ve yaratıcı doğası olarak da yansıtılmaktadır” dedi.

Newroz’da bakanlık olarak Irak Cumhurbaşkanlığı ile koordinasyon içerisinde Süleymaniye Kültür Evi’nin açılışına katılacaklarını kaydeden Fekkak, “Newroz Bayramında Kürdistan Bölgesi’nin güzel doğasında güzel kutlamalara katılacağız” ifadelerini kullandı.

Fekkak, Kürdistan Bölgesi ile turizm, kültür ve arkeoloji alanlarında iyi ilişkilerinin olduğunu bildirdi.