Ekonomi

Twitter, çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkardı

Twitter, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen en az 200 kişiyi işten çıkardı.
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ABD Twitter Elon Musk

HABER MERKEZİ

Sosyal medya devi Twitter, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkardı.

New York Times'ta yer alan habere göre, cumartesi gecesi yapılan işten çıkarmalar, makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde çalışan ürün yöneticileri, veri bilimcileri ve mühendislerini kapsıyor.

Elon Musk'a göre şirketin yaklaşık 2 bin 300 aktif çalışanı bulunuyor.

Musk Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından maliyetleri düşürmek için kasım ayı başında yaklaşık 3 bin 700 çalışanı işten çıkarmıştı.

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