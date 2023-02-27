Yunanistan, Türkiye sınırına yüzlerce devriye yerleştirdi

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Yunanistan'ın son dönemde artan kaçak göçe karşı Türkiye sınırını güçlendirdiği bildirildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Yunan hükümeti, Türkiye'nin 11 ilinde ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında yeni göçmen akınına önlem olarak sınırda güvenliği artırdı. Türkiye sınırına çok sayıda devriye yerleştirildiği, kara ve deniz sınırında kontrollerin sıkılaştırıldığı belirtildi.

Yüzlerce yeni güvenlik personeli de hafta sonunda Türkiye üzerinden kaçak göçün yaşandığı Meriç Nehri kıyısında görevlendirildi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, kaçak göçe karşı Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımlarının artırılması gerektiğini, aksi halde Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının patlama yapabileceğini söyledi.

Cuma günü Atina'da düzenlenen olağanüstü sınır güvenliği toplantısında konuşan Yunan bakan, Avrupa'nın dış sınırlarında yeni önlemler alınması gerektiğini savundu.

Mitaraçi, Türkiye sınırındaki çitin Meriç Nehri boyunca uzatılacağını da kaydetti. Ayrıca Ege Denizi'nde de yeni sahil güvenlik botları konuşlandırılması planlanıyor.

Yunanistan uzun süredir kaçak göçmenleri yasa dışı şekilde Türkiye'ye geri ittiği, AB'nin dış sınırlarının güvenliğinden sorumlu Frontex de buna göz yumduğu eleştirilerinin hedefinde.

Son olarak İzmir'den yola çıktığı belirlenen bir göçmen teknesindeki 12'si çocuk 59 kişinin cansız bedeninin İtalya kıyılarına vurması Avrupa'da göç tartışmalarını alevlendirdi.