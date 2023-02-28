Malatya: 5,6 büyüklüğündeki depremde 2 can kaybı, 140 yaralanma

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldı.

Artçı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı, 40 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları 650 kişinin yer aldığı ekiplerle sürüyor.