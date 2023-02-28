Politika

Rusya'da tanımlanamayan cisim alarmı: Savaş uçakları hareketlendi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, tanımlanamayan bir cismin görülmesi sonrası Pulkovo Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı ve savaş uçaklarının hareketlendiği bildirildi.
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dünya Rusya tanımlanamayan cisim savaş uçakları

HABER MERKEZİ

Rusya'da St Petersburg kentinde yerel saatle 12.00'a kadar tüm uçuşların durdurduğu açıklandı.

Rus TASS Haber Ajansı, Pulkovo Havalimanı'nın 200 kilometre yakınında tanımlanamayan bir cismin belirlenmesi nedeniyle uçuşların durdurulduğunu ve savaş uçaklarının inceleme için gönderildiğini aktardı.

Flight Radar web sitesinden alınan veriler, St Petersburg'a giden iç hat uçuşlarının geri döndüğünü gösterdi.

Rus RIA Haber Ajansı ise inceleme sonrasında hava sahasının tekrar açıldığını aktardı. Cismin ne olduğu ise açıklanmadı.

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