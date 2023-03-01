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Maraş ve Adıyaman’da deprem

Maraş ve Adıyaman’da bu sabah 4.4 ile 4.2 şiddetinde iki deprem meydana geldi.
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kürdistan Adıyaman Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Maraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 05.23 olarak açıklanırken derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Adıyaman'da da 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre, Maraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu.

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