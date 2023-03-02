Türkiye’de kuş gribi: İki ilde 6,5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

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Bloomberg HT'de yayımlanan habere göre Türkiye’de yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi ile Denizli'nin Honaz ilçesinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındı.

Habere göre, 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 6,5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi.

Afyonkarahisar’da 20 Ocak’ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığı ve karantinaya alınan Başmakçı ilçesindeki yumurta üretim tesislerinde 5 milyon, Denizli’nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de 1,5 milyon civarı yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtiliyor.

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

KUŞ GRİBİ YÜKSELİŞTE

Kuş gribi geçtiğimiz yıldan bu yana dünya çapında yeniden yükselişte.

Kasım ayında on milyonlarca kuşu etkileyen salgının yabani kuşlar arasında hızla yayılması endişeye neden olmuştu.

Fransa, "yüksek risk" nedeniyle ülke çapında tavuk çiftliklerinde zorunlu karantina uygulaması başlatmıştı, 22 milyon kuşun yaşamına son verilmişti.

Salgın son olarak memelilere sıçradı.

Kuş gribi İngiltere'de tilki ve su samurlarında ve dünyanın farklı yerlerinde yunuslarda, ayılarda ve kedilerde görüldü.

Kamboçya’da ise kuş gribi teşhisi konan 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Kuş gribi uzunca bir süredir hayatımızda ancak yaklaşık bir asırdır sadece kümeslerde tutulan hayvanları etkiliyor.

Genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülen kuş gribi geçen yıl yaz mevsimi boyunca da sürdü.

Hastalığın yüksek derecede patojenik H5N1 kolu, 1996'da Asya'da yetiştirilen kazlarda ortaya çıktı ve 2000'lerin başında Avrupa ve Afrika'da kümeslerde tutulan kuşlara yayıldı.

2005 yılına gelindiğinde, H5N1, Doğu Asya'da ve ardından Avrupa'da yabani kuşlarda toplu ölümlere neden oluyordu.