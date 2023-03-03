Meral Akşener: 5 parti Kılıçdaroğlu dedi, biz ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu diyoruz

ANKARA (K24)

“Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir tercihe zorlanmıştır” diyen Akşener, “Elbette buna boyun etmeyecektir. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin 20 yılını harap eden ucube zihniyete karşı aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Nasıl ki 2022 yılında millete karşı plan yapanlara karşı duruyorsak bugün de aynı yerdeyiz. Nasıl ki 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk bugün de aynı yerde duruyoruz. Nasıl ki 2018 yılında milletimizi 2 yumruk arasında sıkıştırmaya çalışanlara karşı durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz” dedi.

“MİLLETİN TALEPLERİNİ HİÇE SAYANLAR...”

İYİ Parti lideri, “2023 yılında yanı cumhuriyetin 100'üncü yılında tarumar edilen demokrasimiz için büyük bir mücadele verirken "Ceketimizi assak seçiliriz" diyenlere karşı dimdik duruyoruz. Bizim mücadelemiz dün de aynıydı, yine aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayanlardan değil o talepleri gerçekleştireceğimize söz verdik. Bu bizim temel ilkemizdir” dedi.

“Biz bugünlere kirli pazarlıklara son vererek geldik” ifadelerini kullanan Akşener, “Siyasetin merkezine milletimizi alıp il il,i ilçe ilçe karış karış gezdik. Milletimizin muhalefetten beklentilerini dinledik. Nasıl ki milletimizin sesini iktidara duyurduysak muhalefetten beklentilerini karşılamak için de çalıştık. Her daim ortak aklın ışığında sorunları konuşarak çözmeyi uygun gördük. Milletimizin ihtiyaçları için 5 siyasi parti ortak bir adım attık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortak politikalar metni gibi belgeler çıkardık” şeklinde konuştu.

“BEŞ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERDİ”

Öte yandan dünkü Altılı Masa toplantısında beş partinin Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdiğini açıklayan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“Dün 5 siyasi parti tek bir isim dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu’nun ismini dile getirdiler. Biz de milletin teveccühüne şahit olduğumuz, anketlerde sayın Erdoğan’a karşı açık ara kazanabileceğini gördüğümüz 2 ismi dile getirdik. Bu isimler Sayın Yavaş ve İmamoğlu idi. Ayrıca masaya adayın rasyonel bir şekilde belirlenmesini önerdik. Ancak bu önerimiz masadakiler tarafından reddedildi.”

“ALTILI MASA MİLLETİN İRADESİNİ YANSITMA KABİLİYETİNİ KAYBETTİ”

Akşener, şunları belirtti:

“6’lı masanın son toplantısında bir tırnak içi anlayışa varıldı. Anlamış olduk ki kişisel hırslar milletin isteklerine tercih edildi. Aziz milletim biz İYİ Parti’yi bunun için kurmadık. ‘Önce millet, önce memleket’ demekten asla vazgeçmedik. Yeri geldi parti çıkarlarımızı hiçe sayıp milletimizi gözettik. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. Bıkmadan, usanmadan konuştuk, anlattık, dinledik. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz noktada Altılı Masa milletin iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetti. 6’lı masa ortak bir akıl platformundan çıkıp tek bir adayı konuşan bir noter masasına dönüştü. 85 milyonun kaderini göz göre hiç etmeyeceğiz.”

ALTILI MASA İÇİN “KUMAR MASASI” DEDİ

Ayrıca, “Biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz sözlerin arkasındayız” diyen Akşener, “Biz ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun kaderini göz göre hiç etmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin yeni asrını hiç etmeyeceğiz. Türk milletinin varlığını bir kişinin iki dudağına bırakmayacağız. İlk günden bu yana daima biz demeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da çağrıda bulunan Akşener, şunları kaydetti:

“Buradan sizin aracılığınızla sayın Mansur Yavaş’a ve sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimiz sizi başının üzerinde taşıdı. Bugün de çok kritik bir dağılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Kurumlarımızın yapısının içi boşaltılırken, saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremezken milletimiz sizin aziz bir görevi yerine getirmeye görevli kılmıştır. Bu vazife çirkin bir zihniyeti yerine getirme vazifesidir. Bu vazife milletin sesini duyma vazifesidir. Bu vazife milletin hakkını millete verme vazifesidir. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bize kalan bir seçim yapmaktır. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız.”