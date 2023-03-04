Politika

Başbakan: Gençler kendilerine güvenmeli, onların yanındayız

Başbakan Mesrur Barzani, gençlerin kendi yeteneklerine güvenmeleri gerektiğini belirterek, “Her zaman onların yanındayız” mesajı verdi.
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kürdistan Mesrur Barzani TEDxNiştiman Gençler Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Kurdistan24 sponsorluğunda başkent Erbil’de 6. TEDxNiştiman etkinliği başladı.

14 yerli ve yabancı konuşmacının sunum yapacağı etkinliğe binden fazla dinleyici katılıyor. Etkinlikte ABD ve Avrupa ülkelerinden konuklar da yer alıyor.

Etkinlikte konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan gençlerinden her zaman kendilerine ve yeteneklerine güvenmelerini istediğini belirtti.

Kendisinin de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin de her zaman gençleri desteklediğini vurgulayan Başbakan, gençlerin kendileri ve başkaları için iş imkanı yaratmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bu etkinliği düzenleyenleri tebrik ederek, “Umarım her geçen yıl daha başarılı olurlar, daha iyi işler yaparlar ve tüm umutlarını gerçekleştirirler” dedi.

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