Peşmerge’den Qareçux Dağı’nda operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge güçlerinin Qareçux Dağı’nda DAİŞ’e karşı operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kürdistan Peşmerge Güçleri, terör gruplarının kalıntılarının oluşturduğu güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için terör üsleri ve sığınakları bulunduğundan şüphelenilen bölgelerde arama operasyonu gerçekleştirdi” denildi.

Açıklamada, “Peşmerge Bakanlığı'na bağlı 14'üncü Piyade Tugayı, Peşmerge Bakanlığı'na bağlı (K9) adıyla bilinen Köpek Birimi'nin yardım ve desteğiyle Qareçux eteklerinde arama operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, “Operasyonun amacı, DAİŞ savaşçılarının kalıntıları bulunduğundan şüphelenilen alanlarda güvenliği tesis edip istikrara kavuştururken, terörist üsleri ve sığınakları yok etmekti” denildi.