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Maraş’ta çadır kenti su bastı

Deprem bölgesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çadır kentlerde yaşayan depremzedeler AFAD'a ait çadırları su basması nedeniyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.
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Maraş'ta sağanak yağış etkili oldu (Foto: İHA)
Maraş'ta sağanak yağış etkili oldu (Foto: İHA)
kürdistan Maraş Sağanak yağış çadır kent

HABER MERKEZİ

Maraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok vatandaş evlerini kaybederek, kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı.

Hava muhalefetinden dolayı zor anlar yaşayan depremzedeler AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle yeniden barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji'nin "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" uyarısı yaptığı bölgede çadırları suyla dolan depremzedelerin tüm eşyaları ıslandı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları rüzgarda yıkılmış, devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savrulmuştu. (Kaynak: İHA)

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