Politika

Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddiası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, Kılıçdaroğlu'nun suikasta uğrayabileceğine ilişkin bir iddiada bulundu.
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türkiye Alaattin Aldemir Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı suikast

HABER MERKEZİ

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" iddiasında bulundu.

Aldemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortak olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a (Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş) yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum."

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