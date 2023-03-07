Ekonomi

BM: Depremlerin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları geçecek

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin (AB) hesaplamalarına göre Maraş merkezli depremlerde yaşanan maddi hasarın en az 100 milyar doları bulacağı bildirildi.
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türkiye Birleşmiş Milletler Maraş depremleri maliyet

HABER MERKEZİ

BM Kalkınma Programı sorumlusu Louisa Vinton, Antep’de video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Tek başına maddi zararın 100 milyar doları aşacağı şimdiden belli oldu” dedi.

Dünya Bankası, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli iki depremin yol açtığı doğrudan maddi hasarı 34 milyar 200 milyon dolar olarak hesaplamıştı.

Dünya Bankası'nın Maraş depremleriyle ilgili Afet Sonrası Genel Acil Hasar Tahmin Raporunda (GRADE), bu miktarın 2021 GSYİH'sının yüzde 4'üne denk geldiği belirtilmişti.

 Raporda doğrudan hasarın yanı sıra enkaz kaldırma ve yeniden imar maliyetinin bu miktarın iki katını bulabileceği tahminine yer verilmişti.

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