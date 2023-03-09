Politika

YSK'dan seçimde 'parmak boyası' kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde parmak boyası kullanılmayacağını açıkladı.
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türkiye YSK seçim parmak boyası

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebini karara bağladı.

Habertürk'te yer alan habere göre YSK, “yasal düzenleme yapılması” gerektiğini belirterek, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.                                                                              

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimde parmak boyası uygulaması yapılmayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanırken, muhalefet cephesinden de benzer sesler yükselmişti.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçimlerde parmak boyası uygulanmasının bu seçimlerde de kullanılması için gözler YSK'ya çevrilmişti.

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