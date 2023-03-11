YSK açıkladı: Seçime 36 siyasi parti katılacak
HABER MERKEZİ
YSK, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı.
YSK'dan yapılan açıklamada, "Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak" denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını dün imzalamıştı.
Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.