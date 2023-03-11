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Kürt dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Kürdistan Dağcılık Federasyonu, Visit Kurdistan Şirketi ile işbirliği içinde Guinness Rekorlar Kitabına girdi.
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kürdistan Kürdistan Dağcılık Federasyonu Guinness Rekorlar Kitabı

ERBİL (K24)

Kürdistan Dağcılık Federasyonu, Visit Kurdistan Şirketi ile işbirliği içinde aynı rotada aynı anda mümkün olduğunca çok dağcının katılımıyla en büyük dağcılık faaliyetini gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Bugün Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm dağcılık grupları, çöl sporları tutkunları ve spor kolejleri öğrencilerinden 2 bini aşkın dağcının katılımıyla en büyük dağcılık etkinliği gerçekleştirildi.

Sefin Dağı'ndaki etkinliğin sonunda, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, aynı anda en çok tırmanıcıyla dağcılık rekorunu kıran Arin Mesrur Barzani'ye takdir belgesi verdi.

Etkinliğe katılan dağcıların sayısının 816 olduğu bildirilirken, söz konusu dağcılık faaliyeti Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

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