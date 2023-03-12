Depremlerde Malatya'da her 4 binadan 1'i yıkıldı ya da ağır hasar aldı

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Maraş merkezli depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallerde büyük yıkıma yol açtı.

İlk depremde 130 binanın, ikinci depremde ise 3 binin üzerinde binanın yıkıldığı kentte depremler, yapı stokunun büyük kısmına zarar verdi.

Kent merkezindeki eski yapıların yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı gibi mevkilerdeki yeni yapılar da depremlerde zarar gördü.

32 BİN 195 BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI

Depremler, Malatya'da her 4 binadan 1'ini ya yıktı ya da ağır hasar verdi.

Malatya Valiliği, Maraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki 131 bin 991 binadan 32 bin 195'inin, 372 bin 321 bağımsız bölümünden 90 bin 347'sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bu 90 bin 347 bağımsız bölüm içerisinde 72 bin 311 konutun, 14 bin 754 ticarethanenin olduğu belirtildi.

Kentte 11 Mart itibarıyla yıkılan binalardan 473'ünün enkazının kaldırıldığı kaydedildi. (Kaynak: AA)