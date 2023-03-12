Politika

ABD İran’ı yalanladı: Tutuklu takası anlaşması yok

ABD, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın “ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarına” ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını bildirdi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD ABD İran tutuklu takası yalanlama

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın "Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yalanladı.

Ned Price, söz konusu ifadelerle ilgili "Acımasız bir yalan daha. Bu tarz yalanlar, ailelerin acısını artırıyor. İran'da haksız yere tutuklu olan 3 Amerikalının serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ ÜLKEDE DE TUTUKLULAR VAR

ABD'de bazı İran vatandaşları, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 3 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İki ülke arasında daha önce tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı, Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, 'insani nedenlerle' serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi, casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.

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