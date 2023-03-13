Başbakan Viyana Diplomasi Akademisi öğrencileriyle görüştü

Erbil (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Viyana Diplomasi Akademisi öğrencilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Başbakan, Viyana Diplomasi Akademisi öğrencilerinin Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmelerle ilgili öğrencileri bilgilendiren Başbakan, gelirlerin çeşitlendirilmesi, kamuda dijitalleşme ve dijital para hamleleri olmak üzere 9’uncu hükümet kabinesinin hizmetlerdeki reform sürecinden bahsetti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile merkezi Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasal çözümünün önemine vurgu yaptı.

Konuk heyet ise Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişliği ve barış içinde yaşam kültürüne övgüde bulundu.

Viyana Diplomasi Akademisi öğrencileri daha önce beş kez Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.