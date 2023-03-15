Suriye’de nüfusun yarısı açlık sınırında

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) dün yaptığı açıklamada Suriye’de ortalama aylık maaşın şu an bir ailenin gıda ihtiyacının yalnızca yaklaşık dörtte birini karşıladığını bildirdi. WFP’ye göre bu kriz durumu, ülkenin 12 yıldır tanık olduğu kanlı çatışmanın yanı sıra geçen ay binlerce kişinin yaşamını yitirdiği yıkıcı deprem ile daha da derinleşti.

WFP, Suriye’de yaklaşık 12,1 milyon kişinin yüzde 50’sinden fazlasının şu an gıda güvencesinden yoksun olduğunu ve 2,9 milyon kişinin daha açlıkla yüz yüze kalma riski altında bulunduğunu açıkladı. Son veriler, yetersiz beslenmenin ‘çocuklar arasında gelişme bozukluklarına neden olduğunu gösterdi.

WFP’nin Suriye Ülke Direktörü Kenn Crossley duruma dair şu açıklamada bulundu:

“Suriyeliler, olağanüstü derecede dirençli. İnsanlar bombardıman, yer değiştirme, tecrit, kuraklık, ekonomik çöküş ve şimdi de şaşırtıcı boyutlarda depremlerle mücadele ediyor. Dünya hangi noktada ‘artık yeter’ diyecek?”

WFP, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerinin de Suriye’deki gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu, WFP’nin gıda fiyatları enflasyon oranını ölçtüğü temel gıda maddeleri sepeti fiyatının12 ayda ikiye katlandığını belirttiği açıklamasında, “Üç yıl öncesine göre 13 kat daha pahalı hale gelen yemek sepeti fiyatındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor” ifadesine yer verdi.

Gıda Programı, son depremlerin Suriye’de sadece söz konusu felaketten etkilenenler için değil, aynı zamanda halihazırda yükselen gıda fiyatları, yakıt krizi ve ardı ardına gelen iklim şoklarından mustarip olanlar için de insani yardımın artırılmasına yönelik acil ihtiyacı gösterdiğini kaydetti. Ayrıca çocuklar arasında gelişme sorunu oranının Suriye’nin bazı bölgelerinde yüzde 28’e, Suriye’nin kuzeydoğusunda anneler arasında yetersiz beslenmenin yüzde 25’e ulaştığını bildirdi.

Bir zamanlar gıda üretiminde kendi kendine yeten Suriye, şimdi dünyada gıda güvensizliği oranlarının en yüksek olduğu ve gıda ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan altı ülke arasında yer alıyor. Hasarlı altyapı, yüksek yakıt maliyetleri ve kuraklık benzeri koşullar, Suriye’de buğday üretimini yüzde 75 oranında azalttı.

WFP, Suriye genelinde 5,5 milyon kişiye gıda yardımı sağlıyor. Ancak basına dağıtılan açıklamaya göre Suriye’deki programın karşı karşıya olduğu finansman krizi, insanların en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yardımın kesilmesi tehdidine neden oluyor. Dünya Gıda Programı, yıl sonuna kadar Suriye genelinde 5,5 milyondan fazla kişiye yapılan yardımı sürdürmek için acilen en az 450 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Bu yardımlar, depremden etkilenen 800 bin kişiye altı ay boyunca gıda yardımı sağlamak için gerekli olan 150 milyon doları da kapsıyor.

WFP’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, birçok Suriyelinin “Artık dünya bizi unuttu” dediğini bildirdi. Fleischer açıklamasında, “Milyonlarca aileye gıda sağlamaya devam etmek için fonlara ihtiyacımız var. Böylece Suriyeliler tekrar yiyeceklerini güvence altına alabilirler” ifadesini kullandı.