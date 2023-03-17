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Hatay’daki Meryem Ana Kilisesi depremlerde zarar gördü

Hatay'da bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı.
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türkiye Maraş depremleri Hatay Meryem Ana Kilisesi Hasar

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremler, Hatay'ın Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Kentin önemli kültür varlıklarından olan Rum Ortodoks cemaatine ait kilise depremlerde aldığı hasar dolayısıyla kapatıldı.

Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen kilisenin 1872 yılında meydana gelen Amik Depremi'nde zarar gördüğü ve sonrasında tamir edildiği belirtiliyor.

Samandağ'da Rum Ortodoks topluluğuna ait Aziz İlyas ve Meryem Ana kiliseleri bulunduğunu belirten Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dr. Dimyan Emektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli kültür varlığı envanterine kayıtlı iki kilisenin de depremlerde zarar gördüğünü dile getirdi.

Emektaş, kilisenin ön duvarının çökmesi sonucu, yandaki mezarlıkta bulunan 10 mezarın da zarar gördüğünü, bu kabirlerin de onarımdan geçirileceğini sözlerine ekledi. (Kaynak: AA)

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