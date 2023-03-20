Politika

Kuzey Kore lideri Kim’den orduya: Savaşa hazır olun

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, orduya nükleer saldırı düzenlemeye hazır olma talimatı verdi.
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dünya Kim Jong-un Kuzey Kore ordu talimat

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore’ye yönelik olası bir nükleer saldırının simülasyonunu izledi.

ABD ve Güney Kore'ye yönelik olası bir nükleer saldırının simülasyonunu takip eden Kim, son dönemde bölgede ortak tatbikat düzenleyen iki ülkeye karşı sert açıklamalar yaptı.

Son dönemde yanından ayırmadığı kızıyla nükleer tatbikatı izleyen Kuzey Kore lideri, ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahların da kullanıldığı tatbikatının ülkesini tehdit ettiğini söyledi.

Kuzey Kore tatbikatında kısa menzilli füzelerin yanı sıra balistik füze de fırlatıldı.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KNCA, tatbikatın “düşmana uyarı” niteliğinde olduğunu ve ülkenin savaşa hazırlık durumunun test edildiğini aktardı.

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