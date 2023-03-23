Politika

Anket: Erdoğan’la Kılıçdaroğlu arasındaki puan farkı kaç?

Yayımlanan son ankete göre Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 46,5, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranıysa 42,4.
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türkiye MAK Mehmet Ali Kulat Anket Seçim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46,5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42,4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti.

Anketten çıkan cevaplar şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,5

Erdoğan: Yüzde 42,4

Kararsız: Yüzde 7,7

Diğer: Yüzde 3,4

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu:

AKP: Yüzde 34,2

CHP: Yüzde 26

HDP: Yüzde 9,3

İYİ Parti: Yüzde 13,6

MHP: Yüzde 6,3

DEVA: Yüzde 2,1

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,2

Gelecek Partisi: Yüzde 1

Memleket Partisi: Yüzde 1

Zafer Partisi: Yüzde 1

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