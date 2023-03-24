Politika

Fatih Erbakan: Erdoğan ile mutabakata vardık

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklayarak, Erdoğan ile görüşüp prensipler konusunda anlaştıklarını duyurdu.
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türkiye Fatih Erbakan Cumhur İttifakı

HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti.

Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan parti, Cumhur İttifakı'na katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Karara ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şunları söyledi:

“Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını ifade eden Erbakan, “Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı, salı ya da çarşamba günü, genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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