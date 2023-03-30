‘Binlerce Lübnanlı mahkum açlık tehdidiyle karşı karşıya’

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Sivil toplum kuruluşları, Lübnan’da açlığın şu anda binlerce mahkumu etkilediğini ve kontrol edilmesi güç bir patlama tehdidi oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Şarkul Avsat’ta yer alan haberde, Lübnanlı mahkumların yargılamalardaki gecikmeler, tıbbi malzeme eksikliği ve yeterli koşulların olmamasının yanı sıra açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Söz konusu gazeteye konuşan kaynak, “Hapishaneler için gıda güvenliği krizi, hapishanelere ve güvenlik güçlerine gıda tedarik eden iş adamları ve müteahhitlere ödeme yapamayan Lübnan'ın hızlanan ekonomik çöküşüyle doğrudan ilgilidir” dedi.

Müteahhitlerle olan sözleşmeler 4 Nisan'da sona erecekken, Müteahhitler sözleşmelerini yenilemek istemediği belirtiliyor.

İhaleleri alan şirketlerin güvenlik güçlerine malzemeleri teslim etmeyi bıraktıkları ve yasal olarak buna haklarının olduğunu söyledikleri kaydedildi.

Söz konusu kaynak, "Güvenlik güçleri ile Maliye Bakanlığı arasında krizi çözmek için görüşmeler başladı. Müteahhitlerin borçlarının bir kısmını ödemeleri için mali avans toplama girişimi başladı" dedi.

Lübnan Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi et, tahıl, sebze, ekmek ve meyve dahil olmak üzere mahkumların ihtiyaç duyduğu yiyecekleri ülkeye ulaştıran Lübnanlı işadamlarını ciddi şekilde zarara uğrattı.

Söz konusu habere göre ismini vermek istemeyen bir müteahhit, “4 Nisan'dan bu yana dört işletme, sözleşmenin sona ermesi ve borçların birikmesi nedeniyle İç Güvenlik Güçleri ile olan sözleşmelerini askıya aldı. Kayıplarımız her geçen gün artıyor. Borçlarımız yedi aydır birikerek yaklaşık 100 milyar liraya yani 500 bin dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.